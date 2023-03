Homem que atropelou empresário em corrida depõe e é liberado

Do: MidiaNews

Leandro Ferreira fazia uma caminhada com amigos, em Sinop, quando foi atingido por Fiat Uno

O motorista Iago Berlanda, 29, suspeito de atropelar e matar o empresário Leandro Ferreira dos Santos, 37, no sábado (11), em Sinop (476 km ao norte de Cuiabá), se apresentou nesta segunda-feira (13) para depor na delegacia.

Segundo o delegado Hugo Heck Magalhães, responsável pela investigação do caso, o advogado de Iago comunicou às autoridades, no mesmo dia do atropelamento, que seu cliente iria comparecer na delegacia.

No depoimento, Iago afirmou aos investigadores que, no dia do incidente, não ingeriu bebida alcoólica e que a vítima teria “entrado na frente do veículo”.

Após ser ouvido, ele foi liberado por não estar em flagrante.

O atropelamento

No sábado (11), conforme a Polícia Civil, Leandro e um grupo de pessoas faziam um percurso de corrida e passavam pela Avenida Dom Henrique Froelich, quando foi atingido pelas costas por um Fiat Uno dirigido.

As testemunhas do caso relataram que eles corriam pelo acostamento quando o veículo, em alta velocidade, atropelou Leandro e o arremessou metros à frente. Com diversos ferimentos pelo corpo e na cabeça, ele morreu no local.

Depois do atropelamento, o motorista fugiu da cena sem prestar socorro à vítima.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.