Governo e Município assinam convênio para construção de ponte sobre o Rio Cumbuco, em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Governador Mauro Mendes e o Prefeito Alexandre Lopes de Oliveira assinaram na manhã desta segunda-feira (27) um convênio entre o Estado e o Município no valor de R$ 3,2 milhões para a construção de uma ponte de concreto com cerca de 42 metros de extensão sobre o Rio Cumbuco.

A nova ponte, conforme destacou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, faz parte das obras estruturantes para a construção da Ferrovia Senador Vicente Vuolo e do terminal de carga e descarga da Rumo Logística, que terá também uma rodovia pavimentada ligando as MT´s 140 e 130.

As obras da nova ponte serão executadas pela Administração Municipal de Campo Verde. “Tenho certeza que a Prefeitura de forma muito diligente, rápida e eficiente, vai tomar todas as providências para que mais essa obra, que melhora a infraestrutura e a logística na região de Campo Verde e toda aquela importante região de Mato Grosso [seja construída].

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira destacou a importância da construção da nova ponte, que vai facilitar a ligação das rodovias MT-130 e MT-140, que está em fase de conclusão da pavimentação. A MT-140 vai ligar a região Sul de Mato Grosso ao Médio Norte, dois importantes polos de produção agrícola e pecuária do estado.

“Eu diria que acesso como esse faz com que o Mato Grosso “destrave”, do ponto de vista logístico, interligando a região Médio Norte com as regiões Sul, Sudeste e Leste do Estado de Mato Grosso e que certamente alcançará aí as grandes frentes de produção de soja e demais produtos. É uma grande obra. Uma importante obra que vai marcar a história do estado de Mato Grosso”, frisou o prefeito de Campo Verde.

Conforme explicou o prefeito Alexandres Lopes de Oliveira, o Município dará início imediato ao processo de licitação para a construção da nova ponte. A previsão é que a obra seja iniciada no prazo de 30 a 40 dias e seja concluída até o final deste ano. Participarão da assinatura do convênio, o presidente da Câmara de Campo Verde, vereador Sílvio Eventos e o deputado Beto Dois a Um.