Golpista é preso pela segunda vez com R$ 20 mil em espécie

Do: Olhar Direto

Policiais da Delegacia Especializada em Estelionato e Outras Fraudes prenderam em flagrante, em Cuiabá, nesta quarta-feira (15), um golpista que estava com R$ 20 mil em espécie. Esta é a segunda vez, em quatro meses, que B.S.S, de 27 anos, é preso por golpes.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lavagem de capitais e teve a prisão preventiva representada pela Polícia Civil.

A equipe policial flagrou o golpista em uma residência no bairro CPA 3, após checagem de uma denúncia de que uma pessoa, que foi presa anteriormente, estava em posse de uma quantia em dinheiro em espécie.

Na residência, os policiais, após horas de vigilância, conseguiram abordar o suspeito, que estava em um veículo Ônix. Na residência, onde mora com o seu avô, que autorizou a entrada da equipe, foi localizada no quarto do suspeito diversos maços em notas de 50 e 100, escondidas debaixo do colchão.

Ao ser perguntado sobre a origem do dinheiro, de forma dissimulada, o suspeito deu versões diferentes. Conduzido à Delegacia de Estelionatos, ele foi autuado em flagrante por lavagem de capitais. O delegado Pablo Carneiro encaminhou representação ao Judiciário pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Escritório criminoso

Em novembro do ano passado, B.S.S. foi preso junto com outras nove pessoas, também no CPA 3. Na ocasião, as equipes da Delegacia de Estelionatos apreenderam com o grupo criminoso quatro veículos, 21 celulares e R$ 20 mil em dinheiro, oriundos dos golpes aplicados pela quadrilha.

Entre os veículos apreendidos estavam um Toyota Corolla, um Jeep Renegade, uma camionete Toyota Hillux e um Renault Clio. Uma das residências era usada como um ‘escritório de golpes’, sendo localizados celulares e dezenas de cartões bancários.

B.S.S. foi autuado na ocasião por associação criminosa, estelionato (fraude eletrônica) e corrupção de menor. (Com informações da assessoria).