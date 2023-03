FIT Pantanal 2023 será realizada em maio com programação diversificada

Assessoria Fecomércio-MT

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT, por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), e o governo do estado promovem entre os dias 3 e 7 de maio, a Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 (FIT Pantanal). Dessa vez, em formato de feira, o evento terá uma programação diversificada, com o objetivo de promover, divulgar e fomentar os produtos turísticos do estado em nível nacional e internacional.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, destaca a atuação dos serviços que serão ofertados e que irão contribuir para impulsionar o setor em diversas áreas. “Os braços sociais da Fecomércio, Sesc e Senac, promoverão atividades ligadas ao turismo social e a valorização da cultura mato-grossense. Além disso, programas de capacitação serão destinados, por meio de oficinas, aos interessados em atuar no setor turístico”.

Haverá, ainda, rodada de negócios para promover a comercialização de produtos turísticos, apresentações e feiras culturais, programas de capacitação e diversidade gastronômica de Mato Grosso. “Serão atividades que valorizam a cadeia produtiva do turismo, com foco na divulgação das belezas naturais e manifestações culturais, que, consequentemente, promoverão a comercialização de produtos e serviços turísticos do estado”, explica a organizadora operacional de infraestrutura do evento e presidente do Sindicato das Empresas de Eventos e Afins de Mato Grosso (Sindieventos-MT), Alcimar Moretti.

O primeiro dia da feira acontecerá no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, com o encontro de secretários e gestores municipais e do estado para discutir o desenvolvimento sustentável de regiões com alto potencial para o turismo. Na oportunidade, haverá sessão solene em comemoração aos 30 anos de realização da FIT Pantanal no estado. Os demais dias do evento ocorrerá no Centro de Eventos do Pantanal, também na capital.

Durante toda a feira, o também organizador do evento, Jaime Okamura, destaca as atividades ligadas à aldeia do conhecimento, que serão promovidas por entidades parceiras, totalizando mais de 50 oportunidades de treinamentos, painéis e palestras totalmente gratuitas. “A programação inclui temas que tratam da valorização dos profissionais do turismo, com trocas de experiências e capacitações, conferências, reuniões, oficinas e muitas novidades liderados por especialistas. Os interessados poderão organizar sua agenda por dia, horário e os temas preferidos”.

Já o presidente do Cetur-MT, Luis Carlos Nigro, que também responde pela presidência do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso (SHRBS-MT), destaca a atuação da Federação na realização do evento. “A entidade máxima do comércio de bens, serviços e turismo já atua pelo segundo ano consecutivo na realização da FIT Pantanal, reunindo entidade ligadas ao turismo para promover o desenvolvimento do setor, sendo a maior entidade representativa no estado”.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.