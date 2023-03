Estudante de MT diz que foi proibida de levar bebê à aula e registra boletim de ocorrência; Seduc afirma que denúncia ‘não condiz com a verdade’

“Ela passou levando as meninas que estavam de shorts. Nisso, ela me viu e também me levou, só que por causa da minha filha. Ela me falou que não era mais para eu estudar e que eu não poderia mais assistir às aulas com a bebê em sala, por conta dos professores estarem reclamando das mães que estavam levando os filhos para a escola”, disse.

A estudante explicou que não tem com quem deixar a filha, já que o esposo trabalha no momento em que ela está na escola.

“Eu entrei na escola há cerca de uma semana e não posso deixá-la sozinha, porque estou amamentando. Eu voltei na escola logo depois que registrei o boletim de ocorrência contra a diretora. Quando mencionei que tinha procurado a polícia, ela começou a desmentir tudo o que tinha falado antes, até me disse que eu poderia, sim, estudar com a bebê e que não tinha me proibido de nada”, relatou.