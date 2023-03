Estava chovendo – Duas crianças são arremessadas após Fiat Toro capotar na BR-163

Do: Olhar Direto

Duas crianças foram arremessadas na pista após um Fiat Toro capotar na BR-163, em Vera (a 458 km de Cuiabá), na manhã de sábado (18). De acordo com informações da Rota do Oeste, que foi acionada às 12h49, elas não estavam usando cinto de segurança.

Estava chovendo no momento do acidente e o carro capotou na pista. Dois adultos que também estavam no Fiat Toro foram levados para o Hospital Regional de Sinop (a 513 km da Capital), onde as crianças também receberam atendimento médico.

Segundo informações preliminares, uma das crianças teve fratura no fêmur. O acidente aconteceu no km 797 da BR-163. A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Rodoviária Federal. A pista não precisou ser interditada.