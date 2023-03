Crise no campo – Grupo do agro entra em recuperação com dívida de R$ 54 milhões

Grupo Braki atua na região de Vila Rica e começou suas atividades no ano de 1996

DO FOLHAMAX

O Grupo Braki, que atua nos setores de nutrição animal, transportes e agropecuário, ingressou com um pedido de recuperação judicial no Poder Judiciário de Mato Grosso, com dívidas de R$ 54 milhões.

Em despacho da última segunda-feira (13), a 4ª Vara Cível de Rondonópolis (216 KM de Cuiabá) deferiu o processamento dos autos. Os advogados do Grupo Braki contam no processo que a organização começou em 1994 com um casal, no município de Vila Rica (1.170 KM de Cuiabá).

Três anos mais tarde eles abriram seu primeiro estabelecimento físico.

“Em meados de 1997/1998 foi inaugurada a Casa do Produtor. Com isso, o casal, que até então era apenas consultor, passou a ser fornecedor de seus clientes. As atividades se desenvolviam da seguinte forma: os clientes recebiam os melhores planejamentos, buscando alavancar os resultados e para auxiliar a atingir os resultados, a Casa do Produtor disponibilizava os melhores insumos”, conta a organização nos autos.

O despacho da 4ª Vara Cível de Rondonópolis não revela os motivos que levaram o Grupo Braki a entrar em crise. Com o processamento da recuperação judicial, os credores devem submeter à administradora judicial os pedidos de habilitação nos autos.

Apresentado o plano, caso não haja consenso, aqueles que cobram suas dívidas se reúnem numa assembleia onde discutirão a estratégia da empresa para o pagamento dos débitos.

Se ainda assim as partes não chegarem a um acordo, a justiça decreta a falência da organização.