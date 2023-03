Corpo é encontrado embaixo de ponte em rodovia de MT

O veículo foi encontrado no dia 28 de fevereiro, no pátio de um posto de combustível, em Campo Verde, a 139 km da capital. Já a carga estava em uma propriedade rural, em um assentamento do município.

Segundo a polícia, a pessoa que conduzia a carreta foi autuada em flagrante por receptação. Com o suspeito foram encontrados o aparelho celular e um cartão bancário do motorista desaparecido.

A investigação sobre o desaparecimento de Antônio Marcos Alves foi instaurada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, que desde a comunicação realizou diligências ininterruptas para localizá-lo e ouviu familiares do motorista.

Denúncia

Após uma denúncia, a equipe da polícia foi até uma ponte na rodovia, próxima à Serra da Petrovina, onde foi localizado o corpo, que estava dentro de um saco plástico.

Um dos investigadores desceu até o local, que fica a 30 metros abaixo da ponte, para checar se, de fato, se tratava de um corpo humano. Após auxílio do Corpo de Bombeiros, o cadáver foi içado e encaminhado à Politec.

O delegado responsável pela investigação, Fábio Nahas, explicou que o IML de Rondonópolis tentará identificação do corpo pelas impressões digitais. Caso não seja possível, será realizada a coleta de material de familiares para o exame de DNA.