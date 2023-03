Corpo de Bombeiros de Campo Verde é contemplado com caminhão auto tanque

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A 11ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Campo Verde, recebeu na manhã desta terça-feira (14) um caminhão auto tanque zero quilômetro. Com capacidade para 11 mil litros de água, o veículo foi adquirido por meio de investimentos do Governo Estadual, em atendimento à demanda apresentada pelo prefeito do município, Alexandre Lopes de Oliveira.

Durante a cerimônia de entrega, que contou, entre outras, com a presença do comandante geral do CBM de Mato Grosso, coronel Alessandro Borges Ferreira, o prefeito enfatizou que o veículo é de grande importância, já que no município existe um número considerável de empresas que beneficiam e fabricam produtos com alto poder de combustão como pluma e fios, além de ter também uma extensa área com plantio de milho e de algodão, que são lavouras suscetíveis ao fogo.

“A gente fica muito contente por saber que se trata de uma viatura nova e que reúne todas condições de tecnologia e de aparato para um bom controle de incêndios”, destacou o prefeito Alexandre Lopes a Oliveira. “Já vimos as suas especificações e já sabemos que se trata de algo que é o que há de melhor no mercado”, enfatizou. “E saber que Campo Verde agora conta com uma viatura dessa nos deixa muito tranquilo”, completou.

Alexandre também destacou que a Administração Municipal, por meio da Secretaria Integrada de Apoio à Segurança Pública, tem atuado de forma intensa junto aos órgãos de segurança, buscando equipá-los e melhorá-los cada vez mais, de forma a não deixar essa responsabilidade apenas para o Governo do Estado. “E nisso também entra o Corpo de Bombeiros e toda questão de combate a incêndio”, enfatizou. “Temos disponibilizado não só veículos para o transporte de água, como também equipamentos, kit de controle de incêndio, hora delegada, drones, viaturas. Tudo isso faz com que a gente consiga ser um parceiro atuante junto às forças de segurança”, destacou.

Além do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e do comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, Alessandro Borges Ferreira, estiveram presentes também o secretário municipal interino de Segurança Pública Rosimar Bittencourt Ferreira, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega, os vereadores Elton Tobiano, Janaina Nordestina, Boneca, Miguel de Paula, Socorro dos Santos Souza e o presidente da Câmara, Silvio Eventos.

Também participaram a delegada regional de Polícia Civil de Primavera do Leste, Anamaria Machado Costa, a ex-secretária municipal de Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira, a diretora operacional do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Vivian Rizzioli Corrêa, o diretor de administração institucional, coronel Paulo Correia Rodrigues, o promotor de Justiça, Marcelo dos Santos Alves Corrêa, o delegado de Polícia Civil, Philipe de Paula da Silva Pinho e o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, tenente-coronel Emmanuel Carlos Vieira.