Campo Verde terá Núcleo Municipal de Segurança do Paciente

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Criado pelo Ministério da Saúde, o Núcleo de Segurança do Paciente, será implantado em Campo Verde. A criação do NMSP no município foi autorizada pela Portaria municipal número 177, de 24 de fevereiro de 2023.

Na última quarta-feira, servidores da Secretaria Estadual de Saúde e do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, realizaram uma oficina de sensibilização com a equipe que compõe o NMSP de Campo Verde, ocasião em que foi apresentada a Legislação referente ao tema.

Em um próximo encontro, será iniciada a discussão para a criação do plano de ação e os protocolos que serão adotados pelo Núcleo Municipal de Segurança do Paciente. Campo Verde é o segundo município do Mato Grosso a publicar a portaria que autoriza a criação do NMSP.

De acordo com o Ministério da Saúde, o NMSP tem como principal objetivo, promover a prevenção, controle e mitigação de incidentes, além da integração dos setores, promover a articulação dos processos de trabalho e das informações que impactam nos riscos ao paciente. O NMSP tem papel fundamental no incremento de qualidade e segurança nos serviços de saúde.

É função do NMSP, promover a articulação entre a rede de Atenção Básica e a rede hospitalar que trabalhem com riscos na instituição de saúde, considerando o paciente como sujeito e objetivo final do cuidado em saúde. O paciente precisa estar seguro, independente do processo de cuidado a que ele está submetido.