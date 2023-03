Batida frontal – Jovem de 25 anos morre em acidente; Captiva fica destruída

Do: MidiaNews

Adriano Mendes Nascimento foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos

Um jovem de 25 anos morreu após colidir seu veículo com um caminhão na MT-423, em Sinop (479 km de Cuiabá), na quarta-feira (22).

A Polícia Militar foi acionada às 21h50 para atender ao caso. Os policiais apuraram que o condutor de um caminhão Mercedes Benz parou o veículo no quilômetro 72 da MT-423, que liga Sinop a Cláudia, devido a problemas mecânicos.

Adriano Mendes Nascimento dirigia uma GM Captiva Sport e, ao tentar desviar do Mercedes com defeito mecânico, acabou colidindo com um caminhão Volvo que trafegava no sentido contrário.

O impacto da batida foi tão violento que a Captiva ficou completamente destruída.

Ele foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Civil investiga o acidente.