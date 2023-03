Arremessado – Motociclista tenta ultrapassar carreta, perde controle e morre

Do: MidiaNews

O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (22) em Matupá; vítima bateu em meio-fio

O motociclista Lucas de Oliveira Nogueira, de 21 anos, morreu na tarde de quarta-feira (22) após uma ultrapassagem mal sucedida na BR-163, em Matupá (a 696 quilômetros de Cuiabá).

O corpo do jovem, conforme a Polícia Civil, foi arremessado para longe do local do acidente, o que indica que ele poderia estar em alta velocidade.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima trafegava pela via em uma motocicleta Yamaha XJ6 sentido Guarantã do Norte.

Ele tentou ultrapassar uma carreta, perdeu o controle do veículo e colidiu no meio-fio, saindo da via e caindo em um barranco.

As equipes da Politec e da Polícia Rodoviária Federal também estiveram presentes no local.