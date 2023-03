Após roubo com refém, ladrões batem Hilux e acabam presos

Do: MidiaNews

Criminosos roubaram armas e centenas de munições em fazenda

Três criminosos mantiveram o caseiro de uma fazenda em cárcere privado, roubaram armas, munições e uma caminhonete Hilux. Eles, no entanto, foram presos após se acidentarem durante a fuga, na noite de domingo (19), entre os municípios de Vera e Santa Carmem.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso foi registrado às 22h30 na Rodovia MT 140.

Os militares conseguiram deter os assaltantes e recuperaram o veículo e o armamento.

Dentre as armas e munições furtadas havia uma espingarda calibre.22, contendo 119 munições intactas, quatro espingardas calibre.12, contendo 144 munições intactas. Além de 345 munições calibre .9mm, 27 munições calibre .380, 48 munições calibre.357 e 60 munições calibre .38.

Não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias exatas do acidente, mas imagens mostram que o veículo saiu da pista e caiu em um desnível de terra, ficando com a parte da frente completamente destruída.