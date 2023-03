Abertura do Circuito Cultural será no dia 1º de abril em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde abrirá a temporada 2023 do Circuito Cultural do município no próximo dia 1º de abril. O evento será realizado na Praça São João Paulo II (foto), com início às 19h00, com apresentações musicais, teatro, balé, capoeira e dança de rua. Haverá também exposição e comercialização de artesanatos.

“Estamos bastante animados em relação ao público e às apresentações”, disse o secretário Clemilson Carvalho. “Proporcionar espaço para os artistas mostrarem sua arte e abrir para que a comunidade em geral possa prestigiar é muito importante para o fomento da cultura no município”, completou.

“O Circuito Cultural tem se consolidado ao longo dos anos e, pós-pandemia, a temporada de 2023 vem com bastante novidade no âmbito de investimentos em estrutura e condições para apresentações”, salientou Clemilson.

De acordo com o supervisor de Cultura, Charles Pierre, no decorrer de 2023 serão realizadas mais 8 edições do Circuito Cultural em várias regiões da área urbana e também na zona rural. “O Circuito Cultural é um projeto que nasceu para levar arte e cultura à toda população de Campo Verde”, enfatizou Clemilson Carvalho.