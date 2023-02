Vigilância Ambiental alerta para o grande número de focos do Aedes aegypti

A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, intensificou nos últimos dias as ações de combate e controle ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika e da chincungunia. E o número de focos encontrados em residência e prédios comerciais chamou a atenção.

Na manhã desta terça-feira, em duas quadras vistoriadas na região central da cidade foram encontrados seis focos do mosquito. No entanto, de acordo com o diretor da Vigilância Ambiental, Kaio Cesar Neves de Oliveira, em cerca de 80 a 90% das casas e prédios comerciais vistoriados são encontradas larvas do Aedes. Esse índice coloca Campo Verde em um grau de alto risco de contaminação.

Kaio alerta que os moradores devem intensificar os cuidados com calhas e eliminar outros recipientes que acumulem água. São nesses ambientes que o mosquito se desenvolve. 10 minutos por dia são suficientes para realizar uma vistoria nos quintais e evitar a proliferação do Aedes.

De acordo com o diretor da Vigilância Ambiental, do início de janeiro até agora foram registrados mais de 50 casos de dengue no município. Na manhã de hoje, agentes de combate a endemias realizaram a remoção de focos do Aedes aegypti e o bloqueio químico no Jardim América. O bloqueio, explicou Kaio, é feito quando é confirmado a existência casos de alguma das doenças transmitida pelo Aedes aegypti na região.

Conforme informou o diretor da Vigilância Ambiental, 25 agentes de combate a endemias estão atuando em várias regiões da cidade, levando orientação e eliminando locais de procriação do Aedes aegypti.

Drone – Para tornar as vistorias mais eficientes, a Vigilância Ambiental está contando com a parceria do Corpo de Bombeiros, que realiza as vistorias dos prédios públicos com o uso de um drone. O aparelho permite que sejam visualizados locais de difícil acesso.