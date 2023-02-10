Campo Verde Economia

Vagas de emprego no SINE para esta sexta-feira (10)

Posted on 10 de fevereiro de 2023 at 08:58 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

VAGAS QTD
AÇOUGUEIRO 2
AJUDANTE DE MOTORISTA 2
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1
ARMADOR DE FERRAGENS – OBRA DE PONTE 3
ATENDENTE DE LANCHONETE 2
AUXILIAR DE COZINHA – LANCHONETE 1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – EXCLUSIVA PCD 1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 8
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – FÁBRICA DE FERRAGENS 2
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – AGUA MINERAL – MASCULINO 2
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – FÁBRICAÇÃO ARTEFATOS DE CONCRETO 3
AUXILIAR DE PEDREIRO – FAZENDA 1
BARISTA – CAFETERIA 2
BORRACHEIRO 1
CARPINTEIRO – OBRA DE PONTE 4
CASEIRO – CASAL 2
CONFEITEIRA – SUPERMERCADO 1
CONSULTOR DE VENDAS – CHEVROLET 1
CONSULTOR DE VENDAS – AGRONOMIA 1
CORRETOR DE IMÓVEIS 1
COSTUREIRA EM GERAL 1
COZINHEIRA DE RESTAURANTE 1
COZINHEIRA PARA LANCHONETE 1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
ENCANADOR 1
ENCARREGADO DE OBRAS – TERRAPLANAGEM 1
ENCARREGADO DE SILOS 1
ESTETICISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS – COM CNH 1
ESTOQUISTA 1
GARÇOM 2
INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1
INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1
LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 3
MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – METALURGICA 1
MECÂNICO DE MOTOCICLETAS 1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – FAZENDA 1
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO – CNH E 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO 9 EIXOS – CNH E 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO – CONSTRUTORA – CNH E 3
MOTORISTA ENTREGADOR – VB ALIMENTOS – CNH C OU D 15
MOTORISTA ENTREGADOR – SUPÉRMERCADO 1
MOTORISTA ENTREGADOR – LOJA DE PRODUTOS NATURAIS 2
MOTORISTA ENTREGADOR – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – ARMAZEM COFCO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FAZENDA 2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA RODOVIA 5
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – LOJA DE TINTAS 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA USINA SOLAR 5
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1
OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA – ARMAZEM COFCO 1
OPERADOR DE SECADOR (PRODUTOS AGRÍCOLAS) 1
ORIENTADOR EDUCACIONAL – AGRONOMIA 1
PADEIRA 1
PEDREIRO – FAZENDA 1
PEDREIRO 11
PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS 1
SALGADEIRA 1
SERVENTE DE OBRAS 20
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA 2
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI – SEGURANÇA ELETRONICA 1
TÉCNICO ELETRÔNICO 2
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1
TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS LEITE) 2
VAQUEIRO 1
VENDEDOR INTERNO 3
VIGILANTE 1
ZELADORA – SUPERMERCADO 1

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426