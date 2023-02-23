Vagas de emprego no SINE para esta quinta-feira (23)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.
Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.
Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
|VAGAS
|QTD
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|1
|ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|3
|ATENDENTE DE PADARIA – MERCADO
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO – JOVEM APRENDIZ
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE COZINHA- LANCHONETE NOTURNO
|1
|AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO – MASCULINO
|1
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
|1
|AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA
|2
|BORRACHEIRO – FAZENDA
|2
|BORRACHEIRO
|1
|CARPINTEIRO – OBRA DE PONTE
|4
|CASEIRO – VAGA PARA CASAL
|2
|CONFEITEIRO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS – AGRONOMIA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|COORDENADOR DE CONTABILIDADE
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|1
|COZINHEIRA DE RESTAURANTE
|1
|ELETRICISTA – ALGODOEIRA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA SEGURANÇA ELETRÔNICA
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA FAXINEIRA – FAZENDA
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS – TERRAPLANAGEM
|1
|ESTETICISTA DE ANIMAIS – PETSHOP
|1
|GARÇOM
|3
|INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
|1
|LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS
|1
|MECÂNICO DE CAMINHÃO
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
|2
|MECÂNICO DE MOTOCICLETAS
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|4
|MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH C/D VB ALIMENTOS
|10
|MOTORISTA ENTREGADOR – SUPERMERCADO
|2
|MOTORISTA ENTREGADOR – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA DE PONTE
|5
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – LOJA DE TINTA
|1
|OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA
|1
|OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA/TRATORISTA
|1
|PADEIRA
|1
|PEDREIRO
|14
|PORTEIRO
|1
|PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS
|1
|RECEPCIONISTA ATENDENTE – PETSHOP
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS – MERCADO
|1
|SALGADEIRA
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|11
|TRABALHADOR AGROPECUARIO EM GERAL
|6
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
|1
|TÉCNICO DE SUPORTE DE TI
|1
|TÉCNICO ELETRÔNICO
|2
|TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS LEITE)
|2
|VAQUEIRO
|1
|VENDEDOR INTERNO
|2
|VIGILANTE
|5
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.
Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426