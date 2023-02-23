Campo Verde Economia

Vagas de emprego no SINE para esta quinta-feira (23)

Posted on 23 de fevereiro de 2023 at 08:21 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

VAGAS QTD
AÇOUGUEIRO 1
AJUDANTE DE MOTORISTA 2
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 3
ATENDENTE DE PADARIA – MERCADO 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – JOVEM APRENDIZ 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR DE COZINHA- LANCHONETE NOTURNO 1
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO – MASCULINO 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1
AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 2
BORRACHEIRO – FAZENDA 2
BORRACHEIRO 1
CARPINTEIRO – OBRA DE PONTE 4
CASEIRO – VAGA PARA CASAL 2
CONFEITEIRO 1
CONSULTOR DE VENDAS – AGRONOMIA 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1
COSTUREIRA EM GERAL 1
COZINHEIRA DE RESTAURANTE 1
ELETRICISTA – ALGODOEIRA 1
ELETRICISTA 1
ELETRICISTA SEGURANÇA ELETRÔNICA 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
EMPREGADA DOMÉSTICA FAXINEIRA – FAZENDA 1
ENCARREGADO DE OBRAS – TERRAPLANAGEM 1
ESTETICISTA DE ANIMAIS – PETSHOP 1
GARÇOM 3
INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1
LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE CAMINHÃO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2
MECÂNICO DE MOTOCICLETAS 1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH C/D VB ALIMENTOS 10
MOTORISTA ENTREGADOR – SUPERMERCADO 2
MOTORISTA ENTREGADOR – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA DE PONTE 5
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – LOJA DE TINTA 1
OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA 1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA/TRATORISTA 1
PADEIRA 1
PEDREIRO 14
PORTEIRO 1
PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS 1
RECEPCIONISTA ATENDENTE – PETSHOP 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS – MERCADO 1
SALGADEIRA 1
SERVENTE DE OBRAS 11
TRABALHADOR AGROPECUARIO EM GERAL 6
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 1
TÉCNICO ELETRÔNICO 2
TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS LEITE) 2
VAQUEIRO 1
VENDEDOR INTERNO 2
VIGILANTE 5

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426