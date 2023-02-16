Campo Verde Economia

Vagas de emprego no SINE para esta quinta-feira (16)

Posted on 16 de fevereiro de 2023 at 08:30 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

VAGAS QTD
AÇOUGUEIRO 1
AJUDANTE DE MOTORISTA 2
AJUDANTE DE OBRAS – FAZENDA TUCANO 1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – EXCLUSIVO PCD 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – FERRAGENS 2
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – ÁGUA MINERAL 2
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1
AUXILIAR DE PEDREIRO – FAZENDA PEDRA BRANCA 1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1
AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 2
BORRACHEIRO – GRUPO BOM FUTURO 2
BORRACHEIRO 1
CARPINTEIRO – OBRA PONTE DO RIO DAS MORTES 4
CONFEITEIRA – SALGADEIRA – CONVENIÊNCIA DE POSTO 1
CONSULTOR DE VENDAS – ENERGIA SOLAR 1
CONSULTOR DE VENDAS – AGRÔNOMO 1
COSTUREIRA EM GERAL 1
COZINHEIRA DE RESTAURANTE 1
COZINHEIRA DE LANCHONETE 1
ELETRICISTA 1
ELETRICISTA – SEGURANÇA ELETRÔNICA 1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
EMPREGADA DOMÉSTICA – FAZENDA 1
ENCARREGADO DE OBRAS – TERRAPLANAGEM 1
ENCARREGADO DE SILOS 1
ESTETICISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1
GARÇOM 2
INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1
INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1
LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 3
MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – METALURGICA 1
MECÂNICO DE MOTOCICLETAS 1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – FAZENDA 1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 2
MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH E, MOOP 3
MOTORISTA ENTREGADOR – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3
MOTORISTA ENTREGADOR – CNH C, D – ROTA INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL 10
MOTORISTA ENTREGADOR – CNH AB – PRODUTOS NATURAIS 1
MOTORISTA ENTREGADOR – SUPERMERCADO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININA – MERCADO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA RODOVIA 5
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FAZENDA 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – LOJA DE TINTAS – COM CNH AB 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA USINA SOLAR 5
OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 1
ORIENTADOR EDUCACIONAL – AGRONOMIA 1
PADEIRA – SUPERMERCADOR 1
PEDREIRO 12
PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS 1
RECEPCIONISTA ATENDENTE – PETSHOP 1
SALGADEIRA 1
SERVENTE DE OBRAS 11
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 2
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI – SEGURANÇA ELETRONICA 1
TÉCNICO ELETRÔNICO 2
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL 1
TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS LEITE) 2
VAQUEIRO 1
VENDEDOR INTERNO 3
VIGILANTE NOTURNO 1
VIGILANTE 4
ZELADORA – SUPERMERCADO 1

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426