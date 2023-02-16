Vagas de emprego no SINE para esta quinta-feira (16)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.
Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.
Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
|VAGAS
|QTD
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|AJUDANTE DE OBRAS – FAZENDA TUCANO
|1
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|1
|ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO – EXCLUSIVO PCD
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – FERRAGENS
|2
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – ÁGUA MINERAL
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
|1
|AUXILIAR DE PEDREIRO – FAZENDA PEDRA BRANCA
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA
|2
|BORRACHEIRO – GRUPO BOM FUTURO
|2
|BORRACHEIRO
|1
|CARPINTEIRO – OBRA PONTE DO RIO DAS MORTES
|4
|CONFEITEIRA – SALGADEIRA – CONVENIÊNCIA DE POSTO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS – ENERGIA SOLAR
|1
|CONSULTOR DE VENDAS – AGRÔNOMO
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|1
|COZINHEIRA DE RESTAURANTE
|1
|COZINHEIRA DE LANCHONETE
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA – SEGURANÇA ELETRÔNICA
|1
|ELETRICISTA DE VEÍCULOS
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA – FAZENDA
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS – TERRAPLANAGEM
|1
|ENCARREGADO DE SILOS
|1
|ESTETICISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
|1
|GARÇOM
|2
|INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
|1
|INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
|1
|LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
|3
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – METALURGICA
|1
|MECÂNICO DE MOTOCICLETAS
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – FAZENDA
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|4
|MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH E, MOOP
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR – CNH C, D – ROTA INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL
|10
|MOTORISTA ENTREGADOR – CNH AB – PRODUTOS NATURAIS
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR – SUPERMERCADO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININA – MERCADO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA RODOVIA
|5
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FAZENDA
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – LOJA DE TINTAS – COM CNH AB
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA USINA SOLAR
|5
|OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
|1
|ORIENTADOR EDUCACIONAL – AGRONOMIA
|1
|PADEIRA – SUPERMERCADOR
|1
|PEDREIRO
|12
|PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS
|1
|RECEPCIONISTA ATENDENTE – PETSHOP
|1
|SALGADEIRA
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|11
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
|2
|TÉCNICO DE SUPORTE DE TI – SEGURANÇA ELETRONICA
|1
|TÉCNICO ELETRÔNICO
|2
|TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL
|1
|TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS LEITE)
|2
|VAQUEIRO
|1
|VENDEDOR INTERNO
|3
|VIGILANTE NOTURNO
|1
|VIGILANTE
|4
|ZELADORA – SUPERMERCADO
|1
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.
Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426