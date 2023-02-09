Vagas de emprego no SINE para esta quinta-feira (09)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.
Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.
Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
|VAGAS
|QTD
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|AJUDANTE DE OBRAS – FAZENDA
|1
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|1
|ARMADOR DE FERRAGENS – OBRA DE PONTE
|3
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO – EXCLUSIVA PCD
|1
|AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
|8
|AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO
|1
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – FÁBRICA DE FERRAGENS
|2
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – AGUA MINERAL – MASCULINO
|2
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – FÁBRICAÇÃO ARTEFATOS DE CONCRETO
|3
|BARISTA – CAFETERIA
|2
|BORRACHEIRO
|1
|CARPINTEIRO – OBRA DE PONTE
|4
|CASEIRO – CASAL
|2
|CONFEITEIRA – SUPERMERCADO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS – AGRONOMIA
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|1
|COZINHEIRA DE RESTAURANTE
|1
|COZINHEIRA PARA LANCHONETE
|1
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
|1
|ELETRICISTA DE VEÍCULOS
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENCANADOR
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS – TERRAPLANAGEM
|1
|ENCARREGADO DE SILOS
|1
|ESTETICISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS – COM CNH
|1
|ESTOQUISTA
|2
|GARÇOM
|2
|INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
|1
|INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
|1
|LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
|3
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – METALURGICA
|1
|MECÂNICO DE MOTOCICLETAS
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – FAZENDA
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO – CNH E
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO 9 EIXOS – CNH E
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO – CONSTRUTORA – CNH E
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR – VB ALIMENTOS – CNH C OU D
|15
|MOTORISTA ENTREGADOR – SUPÉRMERCADO
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR – LOJA DE PRODUTOS NATURAIS
|2
|MOTORISTA ENTREGADOR – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – ARMAZEM COFCO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FAZENDA
|2
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA RODOVIA
|5
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – LOJA DE TINTAS
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA USINA SOLAR
|5
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|1
|OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|1
|OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA – ARMAZEM COFCO
|1
|OPERADOR DE SECADOR (PRODUTOS AGRÍCOLAS)
|1
|ORIENTADOR EDUCACIONAL – AGRONOMIA
|1
|PADEIRA
|1
|PEDREIRO
|11
|PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS
|1
|SALGADEIRA
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|20
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA
|2
|TÉCNICO DE SUPORTE DE TI – SEGURANÇA ELETRONICA
|1
|TÉCNICO ELETRÔNICO
|2
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS LEITE)
|2
|VAQUEIRO
|1
|VENDEDOR INTERNO
|2
|VIGILANTE
|1
|ZELADORA – SUPERMERCADO
|1
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.
Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426