Terceiro suspeito de assalto a banco em Várzea Grande (MT) é preso

Ao identificarem o carro usado no crime, a polícia encontrou a mãe do suspeito, que negou que o filho estivesse no local, mas, depois, admitiu que ele estava na residência. Ele foi encaminhado para a sede da GCCO, onde foi autuado por tentativa de roubo e associação criminosa.

Entenda o caso

Por volta das 5h30, os dois suspeitos escalaram o telhado de um banco, com dois revólveres, utensílios que seriam usados para entrar no local. Eles também carregavam frutas, bolachas e água, com intenção de que passariam bastante tempo na ação, segundo a polícia.

A Polícia Militar foi acionada pelo gerente da agência, depois que o alarme disparou. No local, os policiais encontraram os suspeitos no telhado do imóvel. Segundo a equipe, eles resistiram à abordagem e, então, houve o confronto.