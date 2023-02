Seguro Viagem oferece tranquilidade para foliões no Carnaval

Associados do Sicredi podem contratar produto com preços a partir de R$ 1,98 mensais, para viagens aéreas e marítimas, nacionais e internacionais

Fabiana Reis | Assessoria Sicredi

Uma das épocas do ano mais esperadas pelos brasileiros está chegando. Após dois anos suspenso por conta da pandemia do coronavírus, o Carnaval 2023 promete movimentar 46 milhões de pessoas nas regiões onde a festa é tradicional, estima o Ministério do Turismo. Para viajar de forma segura e estar amparado em situações adversas, o Seguro Viagem é uma alternativa a ser avaliada.

A procura por este produto voltou a crescer no ano passado, depois de recuo registrado durante a vigência de medidas restritivas decorrentes da pandemia. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), as contratações movimentaram R$ 900 milhões em 2022, aumento de 164% em relação ao ano anterior.

No Sicredi, o Seguro Viagem é disponibilizado em parceria com o grupo SulAmérica Seguros e atende a viagens aéreas e marítimas. Para aqueles que querem aproveitar as festividades do carnaval com tranquilidade, o produto está disponível em todo o Brasil. E mais, não se restringe a viagens nacionais. São quatro modelos de planos comercializados: Brasil, América Latina, Mundo e Europa. Entre os serviços, o plano cobre seguro obrigatório para turismo, incluindo a Covid-19, cobertura para intercâmbio e para longas estadias e o modelo preventivo para casos de saúde e patrimonial. As apólices possuem validade de cobertura para viagens de até 365 dias corridos.

“É o primeiro carnaval sem as restrições da pandemia. Diante dos diferentes riscos, para que a pessoa possa viajar e aproveitar a folia sem preocupações, é importante que esteja amparada por um seguro, para caso ocorram imprevistos, sejam eles com despesas hospitalares ou extravio de bagagem. E o Sicredi, como instituição financeira disponibiliza essas soluções aos associados”, pontua o gerente de Desenvolvimento de Negócios/Portifólios da Central Sicredi Centro Norte, André Mendes.

Entre os diferenciais do Seguro Viagem do Sicredi e SulAmérica Seguros estão os preços de contratação, que além de acessíveis, com valores mensais a partir de R$ 1,98, possibilita a contratação para terceiros, com limite máximo de 10 pessoas por apólice.

Lançado no fim do ano passado, o Seguro de Viagem do Sicredi, atende quem planeja e quer tranquilidade. É um importante amparo para quem passa por situações imprevistas. “Já imaginou você comer algo que te faz mal e precisar de atendimento médico? ou ter a mala extraviada? São situações chatas que o seguro vai minimizar o transtorno, e ajudar na resolução desses imprevistos”, acrescenta Mendes.

Mais segurança

O Seguro Viagem faz parte de um portfólio variado do Sicredi, focado em coberturas como seguro rural, familiar, para profissionais de saúde, negócios, para equipamentos de energia solar, lançado recentemente, entre outros.

Para conhecer mais sobre o Seguro Viagem do Sicredi com a SulAmérica Seguros acesse www.sicredi.com.br/site/seguros/para-voce/viagem/.

