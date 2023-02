“SEBRAE aqui” é inaugurado em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na tarde da última terça-feira (7), o empresariado de Campo Verde, mais especificamente os MEI’s, os micros e os pequenos, ganharam mais um importante aliado com a inauguração do “SEBRAE Aqui”, que funcionará no Cemp – Centro Empresarial de Campo Verde – formado pela Associação Comercial e a Câmara de Dirigentes Lojistas.

O SEBRAE aqui é um espaço destinado ao atendimento presencial de empresários – principalmente MEI’s, micros e pequenos, que buscam informações ou orientações para seus negócios.

“É mais uma maneira de a gente se aproximar dos empresários, mesmo aqueles que estão na informalidade”, destacou a presidente da ACICAVE, Cláudia Zameck Beatriz Teruel. O atendimento será feito por uma colaboradora do CEMP que foi capacitada para a função.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, representou o prefeito Alexandre Lopes no evento e destacou a importância da instalação do SEBRAE aqui para Campo Verde.

“Para o município é importante porque o “SEBRAE aqui” é mais um ponto que atua em prol da classe empresarial local. Nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento, pensamos: quanto mais melhor. Isso vai agregar mais conhecimento, o empresário terá um acesso mais facilitado ao que o SEBRAE tem a oferecer, de uma forma mais assertiva”, completou Henrique Soares.

Gerente do SEBRAE em Rondonópolis, Érica dos Santos Silva comentou que o novo espaço vai proporcionar ao empresariado o acesso a todo o portfólio da instituição, que só era disponibilizado nas sedes regionais.

“Quando a gente traz essas informações para cá é uma forma de democratizar esse acesso, trazendo através de um parceiro de muito tempo, essa aproximação através do contato presencial, através, também, do levantamento das demandas da cidade para que possamos trazer ações mais assertivas para Campo Verde”, disse Érica dos Santos Silva.

Participaram da cerimônia de inauguração do “SEBRAE aqui”, os diretores da ACICAVE Harlei Neander Kapteinat e Lucilene Gonçalves; Luan Winter de Souza, diretor da CDL Jovem, além de Jaqueline Macedo e Davi Lomeu, do SEBRAE de Primavera do Leste.