Salário mínimo deve ser reajustado no dia 1º maio, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a afirmar que o salário mínimo, atualmente no valor de R$ 1.302, deve ser reajustado no dia 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador. O comentário foi feito durante entrevista ao programa Brasil em Pauta, que vai ao ar neste domingo (12), na TV Brasil.