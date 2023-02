Reformas transformaram a Escola Municipal Monteiro Lobato. Obras foram inauguradas nesta sexta-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Inaugurada em 2002, a Escola Municipal Monteiro Lobato, no bairro Jupiara, foi totalmente transformada com as reformas feitas pela Prefeitura de Campo Verde. As intervenções, que tiveram início em julho do ano passado, contemplaram a troca de telhado, ampliação de corredores, troca de portas e janelas, nova pintura e fachada; construção de estacionamento interno e reforma total dos banheiros, cozinha e refeitório, que ganhou amplas janelas deixando o espaço muito mais arejado e confortável.

Também foram feitas intervenções na quadra de esportes, que teve piso e arquibancadas pintadas, ganhou novo sistema de iluminação de LED e teve os vestiários revitalizados. As obras contemplaram também a acessibilidade, com construção e rampas, instalação de piso táteis nos corredores e placas com inscrições em Braile ao lado das portas das salas de aula, que agora abrem para fora, obedecendo as normas de segurança.

“As obras transformaram totalmente a Escola e quem ganha com essa transformação são os alunos, professores e a comunidade escolar”, observou a vereadora Socorro dos Santos Souza, autora da indicação para que a Monteiro Lobato fosse reformada. “Não foi só uma reforma, foi uma grande reforma que vai beneficiar os profissionais da educação e os alunos”, complementou o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, que com o pai, Severiano Cruz, construiu a Escola Monteiro Lobato, no início dos anos 2000.

A Monteiro Lobato foi a primeira de uma leva de cinco escolas estaduais e municipais que estão sendo reformadas a ser entregue à comunidade. Em 2021 foram reformadas a Escola Estadual Waldemon Morares Coelho e o Centro Educacional Paulo Freire. “Agora estamos aqui, que é uma reforma mais imponente, com maior transformação”, observou a Secretária. “Então acho que é um momento importante para a comunidade escolar. Estamos em uma escola que tem referência, tem história no nosso município e que realmente precisava desse ambiente revitalizado. E a reforma veio trazer essa versão que é bem melhor para o atendimento das crianças”, completou.

Para a diretora da Monteiro Lobato, professora Cláudia Canola, as reformas marcam o início de uma nova história de um estabelecimento que atende, na sua maioria, alunos da zona rural. “A Escola hoje se encontra com uma nova roupagem [com] a reforma, tão esperada. Desde 2002, que ela foi feita, nunca havia sofrido tamanha mudança”, destacou. “Estamos imensamente felizes. É um sonho que se realizou”, completou. Para ela, as melhorias feitas no prédio vão impactar positivamente no rendimento dos alunos. “Produz uma outra aprendizagem devido à cor, devido às salas. É um outo ambiente e tudo faz a diferença na educação dos nossos alunos”, completou.

Para o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, além de uma nova etapa para os alunos, a conclusão das reformas da Escola Monteiro Lobato simboliza também que o Município está vencendo o desafio de reformar e reconstruir cinco escolas ao mesmo tempo. “Nós sabemos de todas as dificuldades, mas a proposta foi essa e estamos com toda nossa equipe técnica bem postada para que isso ocorresse”, salientou. O prefeito frisou ainda que as reformas inauguradas nesta sexta-feira eram de extrema necessidade devido à dinâmica diferenciada da Escola Monteiro Lobato que atende os alunos da zona rural.

“E por isso nós fizemos com que ela saísse do papel de uma maneira mais rápida, antecipando prazo. Uma escola moderna, revitalizada, traz segurança e bem-estar. Eu acredito que a estrutura dessa maneira, juntamente com toda a parte pedagógica, que já é de excelência, a gente certamente vai proporcionar escolas atrativas aos nossos alunos, aguçando [neles] cada vez mais a vontade de vir para a escola, que é o que nós queremos: fazer com que os alunos se encontrem na escola, realmente, e faça dela o grande instrumento de transformação, que é o que a gente acredita enquanto gestão, disse o prefeito.

Mãe da Luiza, aluna do pré-II da Monteiro Lobato, Camilla Motta Mello disse que é gratificante ver a escola da filha como ficou após ser totalmente reformada e que as obras mostram que o prefeito e secretários municipais estão se empenhando para melhorar o ensino ofertado. “É muito importante os pais estarem presentes, vendo isso que foi feito de benefícios para as crianças”, disse ela.

Participaram da cerimônia de inauguração das reformas da Monteiro Lobato, o secretário de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior, o secretário de Desenvolvimento Agrícola, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Flávio Gesser Mattei, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega e os vereadores, Paulinho do Fartura, Miguel de Paula, Gregório do Mercado Popular e Janaína Nordestina.