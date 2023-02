Prova em Campo Verde no próximo final de semana marca abertura do estadual de kart

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde será sede nos dias 25 e 26 de fevereiro da primeira etapa do Campeonato Estadual de Kart, promovida pela Federação de Automobilismo de Mato Grosso, que tem como presidente Fernando Schefer, Kart Clube de Várzea Grande, presidido por Jimmy Allan Weihrich, Kart Clube de Campo Verde, sob a presidência de Marcos Moreno, e Prefeitura de Campo Verde.

A prova será realizada no Kartódromo Municipal e estão sendo esperados 40 pilotos de várias cidades do estado. A competição começa no sábado, às 7h00 com a liberação da pista para os treinos livres.

À tarde, a partir das 14h30, serão feitos os sorteios e a entrega dos motores das categorias Cadete e F4. Às 14h50 a pista será liberada para os treinos livres para a categoria Cadete. Os treinos livres da F4 serão realizados das 15h40 às 15h50.

De acordo com o cronograma elaborado pelos realizadores da prova, os treinos classificatórios terão início às 16h10 para a categoria Cadete. Às 16h30 começam os classificatórios para a categoria F4.

A primeira bateria da categoria Cadete está marcada para as 17h00. Às 17h30 será a largada da F4. A pista será fechada às 18h00 quando será feita a entrega dos motores.

No domingo, a competição será retomada a partir das 7h00 com sorteio e entrega dos motores das categorias F4 e Cadete. Às 9h00 será dada largada para a segunda bateria da categoria Cadete e às 9h30 largam os competidores da F4. Serão disputadas duas baterias em cada categoria. A premiação dos campeões está programada para às 11h30.