Prefeito participa de café da manhã com reitor do IFMT

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira esteve reunido na manhã desta segunda-feira (13) com o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Júlio César dos Santos, e com o diretor do Campus São Vicente, Lívio dos Santos Wogel, durante um café da manhã realizado nas dependências da instituição, na Serra de São Vicente.

Conforme frisou o prefeito, a visita foi de cortesia, mas serviu também para que fossem discutidos novos projetos e para fortalecer a parceria entre o Município e o IFMT.

O prefeito Alexandre destacou a importância do Instituto Federal na formação de mão-de-obra local e regional e salientou que, com os novos horizontes de investimentos que despontam para Campo Verde, principalmente no setor têxtil, a instituição será de extrema relevância na formação de profissionais para atender a demanda gerada pelos novos empreendimentos.

“Essa parceria entre o Município e o IFMT é muito salutar e nossa presença aqui hoje, é justamente para estreitar os laços dessa relação que tem apresentado excelentes resultados”, frisou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Fundado em 1943, como “Aprendizado Agrícola Mato Grosso”, tendo, ao logo do tempo recebido várias outras denominações, como Escola Agrícola Federal de Cuiabá, Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, CEFET-Cuiabá, até ser transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em 2008, o IFMT São Vicente completa 80 anos em abril.

Em oito décadas a Escola formou milhares de alunos e teve entre seus formados, personalidades ilustres de Mato Grosso, como o ex-senador Jonas Pinheiro e o atual senador Wellington Fagundes. Atualmente, O IFMT atende 1,4 mil alunos, em sua sede e em dois centros de referências, um em Campo Verde e outro em Jaciara.