Polícia Militar prende suspeito de ameaçar e estuprar gestante em Cuiabá

Vítima deu entrada no Hospital Municipal de Santo Antônio de Leverger, após ficar com sangramento nas partes íntimas

Wellyngton Souza | PMMT

Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam, na madrugada desta segunda-feira (13.02), um homem de 43 anos suspeito de ameaçar e estuprar uma jovem, de 21 anos, gestante de três meses, no bairro Nova Esperança, em Cuiabá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 3 horas, os militares foram acionados por uma equipe médica do Hospital Municipal de Santo Antônio de Leverger, após a vítima dar entrada na unidade com sangramento e ferimento nas partes íntimas.

A vítima e o marido relataram que estavam com o suspeito e outro grupo de pessoas em um bar, localizado em uma região de chácaras nas proximidades de Santo Antônio, quando foram embora acampanhados do homem.

Aos militares, o esposo da vítima afirmou que, quando chegou em casa, acabou dormindo. No entanto, durante a madrugada, foi acordado pela vítima, que contou sobre o estupro e estava com sangramento.

O suspeito teria tampado a boca dela com uma das mãos e a ameaçado de morte com uma faca. O homem chamou um vizinho para que levassem a mulher, gestante de três meses, até o Hospital de Santo Antônio, que é mais próximo da residência.

Devido a gravidade, a vítima precisou ser encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Cuiabá, para realização de alguns exames e permanecer em observação médica.

Diante das características do suspeito, a equipe saiu em diligência, quando o encontraram correndo para uma região de mata, aos fundos da própria residência, após ver aproximação dos policiais.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

