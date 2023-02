No Raio 8; Vídeo – Autor de chacina em Sinop chega à PCE e fica em cela isolada

Do: MidiaNews

Edgar Ricardo de Oliveira, 30, chegou na penitenciária no início da tarde desta sexta-feira (24)

Edgar Ricardo de Oliveira, 30, um dos autores da chacina em Sinop ocorrida no feriado de Carnaval (21), chegou à PCE (Penitenciária Central do Estado), em Cuiabá, no início da tarde desta sexta-feira (24).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da chegada de Edgar na PCE. Ele foi colocado no Raio 8, em uma cela individual.

O crime teve repercussão nacional. Edgar e Ezequias Souza Ribeiro, 27, assassinaram em um bar, a tiros de espingarda e pistola, sete pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos.

A motivação, conforme investigação da Polícia, foi porque Edgar perdeu mais de R$ 4 mil em apostas de sinuca para uma das vítimas. Após isso, ambos fugiram do bar em uma Chevrolet S10.

Na quarta-feira (22), Ezequias foi localizado pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais) a cerca de 15 km do Centro de Sinop, em direção ao Aeroporto, em uma área de mata. Ele morreu após entrar em confronto com os policiais.

Diante da caçada que se iniciou em busca dos assassinos e após a morte do comparsa, Edgar se entregou na manhã de quinta-feira (23), em Sinop, acompanhado de seu advogado.

Agora, é aguardada a conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre o crime.

