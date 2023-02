Motorista de ônibus envolvido em acidente com 8 mortos é indiciado por homicídio culposo em MT

O advogado também apresentou ao Ministério Público parecer técnico rebatendo o laudo apresentado pela perícia oficial e pediu o retorno do inquérito à polícia, para prosseguir com as investigações. O pedido, de acordo com ele, está em análise.

Os peritos da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) identificaram marcas de frenagem na pista, o que descarta a suspeita de que o motorista havia dormido ao volante no momento da batida.

“Exclui-se para esta autoridade o fato do motorista ter dormido na hora do acidente pelo cansaço, pois a perícia deixa claro marcas e vestígios dos pneus na pista contrária e na pista do condutor do ônibus, o que mostra que ele estava acordado, senão não teria mudado a direção do veículo”, apontou, no relatório.

A perícia afirmou que o motorista invadiu a pista contrária, o que ocasionou a colisão e morte de oito passageiros. O motorista do caminhão alegou, em depoimento, que tentou escapar do acidente, mas foi “inevitável”.