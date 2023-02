Morre Manoel Dresch, empresário que era dono do Cuiabá

Por Redação do ge — Cuiabá

Morreu no fim da noite do último domingo Manoel Dresch, empresário que era um dos donos do Cuiabá. Ele tinha 66 anos e foi vitimado por um câncer no cérebro.

Manoel Dresch era pai do presidente do clube, Alessandro Dresch, e do vice-presidente, Cristiano Dresch, além de irmão de Aron Dresch, presidente da Federação Matogrossense de Futebol (FMF).

O empresário, ao lado da família, foi responsável por fundar a Drebor, empresa de recapagem de pneus. Em 2003, iniciaram o patrocínio ao Cuiabá, que à época pertencia ao ex-jogador e fundador do clube Gaúcho.