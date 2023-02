Miss Campo Verde e Miss Algodão são coroadas em cerimônia no Paço Municipal

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Eleitas no último no dia 22, Miss Campo Verde e Miss Algodão respectivamente, Talita Stroher e Marciely Camila Bueno, foram coroadas na manhã desta segunda-feira pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. As duas representarão Campo Verde no concurso Miss Mato Grosso, que será realizada em Querência, entre os dias 1 e 4 de março.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, o Miss Campo Verde teve a participação de seis candidatas e foi realizado no Centro Cultural. O secretário Clemilson Carvalho participou da cerimônia de coroação na manhã de hoje.

Talita Stroher tem 24 anos, 1,72 de altura e nasceu em Medianeira (PR). “Está sendo incrível. Uma experiência que eu sempre quis viver”, disse ela. “Estou ansiosa para o Miss Mato Grosso”, completou.

Um dos seus projetos para o futuro está relacionada à comunicação, área onde atua como produtora de conteúdo. “Quem sabe um dia ser apresentadora de televisão, seguir mesmo nesse ramo da mídia, televisão, que é o meu grande sonho na verdade”, revelou ela.

A miss Algodão, título que corresponde à vice Miss Campo Verde, Marciely Camila Bueno tem 22 anos, 1,82 de altura, é formada em estética e cosmética, cursa faculdade de biomedicina, atua como consultora de empresas e nasceu em Campo Verde.

Rainha da Expoverde em 2022, Marciely afirmou estar feliz com a conquista do Miss Algodão. “É mais um título para representar minha cidade. Eu gosto muito disso”, ressaltou.

Comparando o concurso para a escolha da Rainha da Expoverde com o Miss Campo Verde, ela afirmou ver uma diferença muito grande em relação aos estilos. “Rainha da Expoverde tem uma pegada country, o Miss Campo Verde não: é mais modelo, mais passarela. Está sendo uma experiência totalmente diferente pra mim”, ressaltou.