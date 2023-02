Mãe atropelada junto com filha em Cuiabá morre na véspera de aniversário

Morreu na noite desta quinta-feira (2) Márcia Maria Albuquerque, de 52 anos, que foi atropelada por um carro junto com a filha, na quarta-feira (1º), na Avenida Fernando Corrêa, na região do Coxipó da Ponte, em Cuiabá. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), e, segundo a família, teve uma parada cardíaca. Márcia completaria 53 anos nesta sexta-feira (3).