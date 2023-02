Justiça mantém prisão preventiva de ex-secretário de Saúde de Cuiabá; ele cita compras ‘atípicas’ em audiência

A Operação Hypnos, deflagrada na quinta-feira (9), apontou um suposto esquema que teria se instalado, em 2021. Conforme a investigação, em tese, foram autorizados pagamentos para uma empresa que não possuiria sede física no local informado em seu registro formal, o que levou à suspeita de que seria uma empresa fantasma com sócios administradores laranjas.

Além disso, indícios sugerem que os pagamentos foram para a aquisição de medicamentos que, a princípio, não possuíam comprovação de ingresso na farmácia da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e que nunca teriam chegado ao estoque.

Em depoimento, o ex-secretário de Saúde negou ter realizado essas compras no período em que era diretor do hospital.

“Eu era o diretor do hospital, as compras não eram feitas por mim. Tem o setor que fazia a compra, o setor que recebia e o setor que traria o processo pronto para realizar os pagamentos. Nenhum administrador tem autonomia do início da compra até o fim do pagamento”, contou.

Célio disse, ainda, que não acredita que tenha ocorrido desvios ou erros nas compras, apesar de ter visto aquisições “atípicas”, principalmente no período de pandemia de Covid-19.

“As comprar foram realmente um pouco atípicas porque realmente não existia medicamentos para serem comprados, então não se estava escolhendo muito para se comprar porque se comprava o que tinha”, disse.

O ex-secretário disse que não se lembra de todas as compras que o hospital realizou, mas citou o Midazolam como um dos medicamentos mais adquiridos no período, por ser usado para sedar os pacientes entubados.