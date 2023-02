Jovem perde controle de carro, bate em S10 e fica ferida em MT

Do: MidiaNews

Acidente aconteceu em uma conversão da cidade de Sorriso; motorista de camionete tem 50 anos

Uma jovem de 21 anos ficou ferida ao perder o controle do carro que dirigia em bater em uma camionete na quarta-feira (8), em Sorriso (397 km de Cuiabá).

A Polícia Civil foi acionada às 8h para atender o acidente, que ocorreu na Avenida Emigrantes. O acidente foi entre uma S10 e um VW Gol.

O condutor da S10, um senhor de 50 anos, contou à Polícia que estava estacionada em frente ao Parque Ecológico, quando a condutora do Gol veio pela Avenida João Batista e, ao tentar entrar na Emigrantes, perdeu o controle e colidiu com a traseira do carro dele.

Os bombeiros levaram a condutora do VW Gol para a Unidade de Pronto Atendimento.

Não há mais informações sobre o atual estado de saúde dos condutores.