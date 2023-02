Jornada da Educação é encerrada com avaliação positiva

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciada na última segunda-feira (30), a Jornada da Educação promovida pelo segundo ano consecutivo pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde terminou com uma avaliação positiva feita pela secretária da pasta, Simoni Pereira Borges.

“A exemplo do que aconteceu no ano passado, quando a Jornada foi realizada pela primeira vez, este ano ela foi também muito produtiva, com momentos e muita interação, acolhimento e troca de conhecimentos e saberes que vão refletir positivamente na qualidade do ensino ofertado pela Rede Municipal de Ensino”, destacou a Secretária.

A Jornada da Educação começou na segunda-feira com apresentações culturais por alunos da Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati e por integrantes do Instituto Germinando Som. Em seguida, a secretária falou das ações realizadas em 2022 e das metas para 2023.

No segundo dia da Jornada houve apresentações culturais, com alunos da APAE, palestra com Lucieni Monteiro, com o tema “Educação para todos: quem é diferente?”, e apresentação do painel de Boas Práticas na Educação, com os professores da Rede Municipal.

Nesta quarta-feira a Jornada começou com apresentação do Projeto Trampolim, que oferece aulas de arte circense a 80 crianças e adolescentes no bairro Santa Rosa. Em seguida foi realizada a palestra com Raí Mota, secretário de Educação do Município de Cruz, Ceará, com o tema “Saberes e fazeres da gestão escolar e da sala de aula para garantir o aprendizado”. Em seguida, Izaltino Alves Barbosa, da Secretaria Municipal de Educação de Mato Grosso, falou sobre o projeto “Alfabetiza MT”.

Raí Mota elogiou a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação em promover a Jornada e destacou que “é sempre bom iniciar o ano letivo capacitando os professores”.

Raí Mota destacou que a vinda de palestrantes que abordaram diversos assuntos, possibilitou aos professores e gestores o acesso a novas ferramentas e à novos conhecimentos que serão aplicados no dia a dia, melhorando o desempenho em sala de aula. “É um momento importante, que traz muitos benefícios. Quem vai ganhar com isso são as crianças”, frisou o palestrante.

O palestrante destacou também que a Educação de Campo Verde já é destaque, porém, busca cada vez mais a excelência. Prova disso são os intercâmbios e a troca de conhecimento com várias outras cidades brasileiras.

“Eu vejo Campo Verde como uma cidade em transformação, uma cidade que quer melhorar, cada vez mais, o direito de aprender das crianças. Então, fazer essa troca de experiências com outros municípios possibilita a busca de expertise na área e cada vez melhorar a educação daqui”, ressaltou.