Homem é preso tentando renovar habilitação com CNH falsa em MT

Para dar entrada no processo, o suspeito apresentou uma suposta habilitação antiga. Porém, após checarem o número de CPF do investigado, os agentes verificaram que ele não possuía carteira de habilitação para dirigir e que o número da CNH apresentada, na verdade pertencia a uma pessoa homônima ao investigado, ou seja, com o mesmo nome, porém com dados diferentes.

Diante dos fatos, equipes da Delegacia de Confresa foram até o órgão, realizaram a abordagem do suspeito e o conduziram para unidade policial, para apuração dos fatos.

Na delegacia, os investigadores checaram novamente no sistema a CNH apresentada pelo suspeito e constataram a falsidade do documento.

Quando questionado, o homem confessou o crime e disse ter pago R$ 3 mil pelo documento, que adquiriu com um morador de Confresa.