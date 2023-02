Guerra de facções – Confundido com membro de facção, rapaz quase é morto a tiros

Do: MidiaNews

Vítima afirmou já ter vendido drogas, mas negou ligação com facção; caso ocorreu em Tangará

Um jovem de 19 anos teve sua residência invadida e sofreu uma tentativa de homicídio com diversos disparos, nesta terça-feira (21) no Município de Tangara da Serra (250 km de Cuiabá).

De acordo com o relato da vítima, ele estava dormindo quando escutou um barulho vindo da porta dos fundos e uma voz masculina que gritava alto dizendo ser da Polícia.

Em seguida, dois homens teriam entrado na casa e começado a atirar.

Apavorado, ele conseguiu arrombar a janela do quarto e correr para o quintal. Ele pulou uma cerca de arame farpado e alcançou o pátio de uma empresa vizinha, onde conseguiu se abrigar.

Lá ele atraiu a atenção de testemunhas, que acionaram a Polícia Militar e pediram auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Dos disparos feitos pelos criminosos, somente um acertou o rapaz, na perna.

Segundo a Polícia Militar, alguns amigos da vítima afirmaram que ele seria faccionado do PCC (Primeiro Comando da Capital). Porém, o jovem negou ter qualquer ligação com a facção.

Segundo testemunhas, alguns homens passaram a frequentar a casa aparentando consumo de maconha no local e, conforme relatos da própria vítima, ele já vendeu drogas anteriormente, mas no momento está “limpo”.

A vítima morava no local somente há cinco dias. A residência fica em uma chácara próxima à MT-358 que está arrendada para uma empresa que confecciona artefatos de cimento, na qual o jovem está trabalhando e de quem recebeu esse alojamento.

Após ser socorrido pelo Samu, o jovem foi encaminhado para uma unidade de saúde, com a perfuração em uma das pernas ocasionada pelo disparo e segue sob observação médica, com quadro estável até o momento.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) também foi acionada e esteve no local após a verificação de vestígios de tiros e a presença de projéteis no chão do quarto. A Politec recolheu o material para posterior exame de balística e confronto.

Os suspeitos ainda não foram identificados ou localizados, porém, a casa tinha câmeras de vigilância na parte interna e externa, que podem ter flagrado a ação criminosa e deve ajudar nas investigações.