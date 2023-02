Fotógrafo aciona PCDF ao ver câmera roubada no 8/1 em site de venda

Samara Schwingel | Metrópoles

Um fotojornalista conseguiu recuperar a câmera fotográfica que havia sido roubada durante os atos antidemocráticos, em 8 de janeiro, em Brasília. Naquele dia, Pedro Ladeira cobria os ataques às sedes dos Três Poderes pelo jornal Folha de S.Paulo quando foi cercado e agredido por golpistas. Um deles levou o equipamento.

Exato um mês depois, em 8 de fevereiro, Ladeira foi até a Polícia Civil do DF (PCDF) para informar que colegas haviam encontrado a câmera à venda um site e em redes sociais por um preço muito inferior ao valor real.

Uma marca de uso na câmera chamou a atenção do fotógrafo, que teve a certeza de que se tratava de seu equipamento.

De acordo com a ocorrência registrada, um colega de Ladeira entrou em contato com o vendedor, simulando ter interesse no item. Eles marcaram um ponto de encontro em um shopping da região central de Brasília para que o colega pudesse “ver a câmera”.

Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/DECOR) acompanharam o encontro e, assim que um homem chegou para mostrar a câmera, o abordaram e conduziram à delegacia.

O suspeito de 26 anos foi identificado e, segundo a polícia, disse ter achado a câmera em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, durante as manifestações antidemocráticas. Na delegacia, ele assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado.

A câmera foi devolvida. Ao receber o equipamento, Ladeira ficou surpreso: todas as fotos que tinha registrado no dia estavam intactas no cartão de memória.