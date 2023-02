Força do handebol em Mato Grosso, HCVHE/Prefeitura de Campo Verde é campeã em Lucas do Rio Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde, ao longo dos últimos anos, tem se destacado no handebol estadual, conquistando títulos importantes e formando atletas de alto nível.

No último final de semana, a equipe feminina da Associação Campo-verdense de Handebol (ACVHE)/Prefeitura de Campo Verde, comandada pelo técnico Luiz Mateus Coty, acrescentou mais um troféu à sua galeria ao conquistar, de forma invicta, o Torneio Open de Lucas do Rio Verde. 7 equipes disputaram a competição realizada no Ginásio de Esportes Pimpão.

Durante a fase de classificação, a ACVHE venceu a POLBRA, de Nova Mutum, por 12 a 6 e passou pela ATH, de Tangará da Serra, tendo vencido a partida por 15 a 9. Na semifinal, a ACVHE enfrentou a ALH, de Lucas do Rio Verde, e venceu por 16 a 13.

A grande final foi contra a forte equipe da Prefeitura de Sinop/AASHB, que terminou com a vitória do time de Campo Verde pelo placar de 17 a 9. Isabela Delmondes e Brenda Grasiele, ambas da ACVHE, ficaram com os troféus de “Melhor Goleira” e de “Artilheira”, respectivamente.