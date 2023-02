Fevereiro ainda não acabou, mas alertas de desmate na Amazônia batem recorde para o mês

(O Inpe disponibiliza às sextas-feiras os dados da semana anterior. Os números do mês de fevereiro estarão fechados na próxima semana, em 3 de março).

Os dados, divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que 209 km² foram desmatados até o dia 17 de fevereiro – a maior marca para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2015.

“O aumento da área desmatada nos primeiros dias de fevereiro deve ser interpretado com cautela. Tivemos um aumento de nuvens em janeiro e o Deter pode estar detectando em fevereiro desmatamentos que ocorreram no mês passado“, alerta Daniel Silva, especialista em Conservação do WWF-Brasil.