Família é feita refém dentro de casa durante assalto em MT; dois foram presos

Em um vídeo gravado por pessoas que estavam no local, é possível ver o momento em que um dos suspeitos, que está em cima de um telhado, é preso pelos PMs e levado para perto do outro criminoso, que já está detido e deitado no chão.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada via 190 para verificar uma situação de roubo em uma casa no centro da cidade, onde quatro pessoas eram mantidas reféns por criminosos e, ao chegar no local, os agentes constataram os fatos e cercaram o imóvel, momento em que efetuaram as prisões.

Ainda conforme a polícia, dentro da casa, os agentes encontraram uma das vítimas com lesões no rosto, decorrentes de coronhadas, que relatou que os homens agiam de forma agressiva e exigiam transferências bancárias. Além disso, os suspeitos também efetuaram um disparo de arma de fogo para impedir que a família reagisse.

Na casa também foram encontradas bolsas com cerca de R$ 12 mil em dinheiro, jóias e relógios. Os objetos estavam ao lado da caminhonete da vítima, que seria usada para fuga.