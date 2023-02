Empresário é alvo de operação da Polícia Civil contra envolvidos em roubo de soja em MT

Um empresário, de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, está entre os alvos da Operação Safe Agro da Polícia Civil, que cumpre 18 mandados de prisão e de buscas, na manhã desta terça-feira (7), contra envolvidos em roubo de soja no Estado. As ordens judiciais são cumpridas em Cuiabá, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis e Matupá.