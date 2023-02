Cuiabá e Chapada terão semana com chuvas, mas calor chega a 35°C

Do: MidiaNews

Segunda começa nublada e Capital deve ter calor nos próximos dias e chuva no fim da semana

Após Cuiabá amanhecer nesta segunda-feira (13) com tempo fechado, garoa e temperatura agradável, os moradores da região terão uma semana de calor e com chances de chuva somente ao final da semana. Os dados são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Segundo os números, para hoje, a previsão é de que apesar do clima chuvoso deste início de manhã, a Capital deve esquentar ao longo do dia e os termômetros devem chegar até os 33°C. A probabilidade de chuva é de 75%, fazendo com que a chance de garoa ou pancadas durante a tarde continue grande.

Na terça-feira (14), as temperaturas sobem. A mínima prevista é de 25°C e a máxima é de 35°C. A terça não há previsão de chuva. O cenário muda na quarta (15), com a probabilidade de chuva em 60%. O calor e o tempo abafado continuam, com os termômetros variando entre 26°C e 35°C.

Já na quinta (16) e sexta-feira (17), as chances de chuva voltam a ser altas, de 90% e as temperaturas diminuem um pouco. Na quinta, a temperatura mínima é de 25°C e a máxima é de 34°C. Na sexta, a temperatura não sobe tanto como nos dias anteriores, com a mínima de 25°C e a máxima atingindo os 32°C.

Chapada dos Guimarães

De acordo com o CPTEC, a previsão para a cidade turística não deve ser muito diferente da Capital, com maiores chances de chuva na quinta e sexta e com dias de sol e calor, mas com temperaturas um pouco mais amenas do que em Cuiabá.

Nesta segunda-feira, a máxima deve ser de 30°C e com chances de chuva permanecendo altas, em 75%, para a tarde e noite.

Já na terça-feira, o dia deve ser sem chuva e com calor com as temperaturas variando entre 24°C de mínima e 33°C de máxima.

A probabilidade de chuva aumenta na quarta-feira, de 63%, e a temperatura não deve subir tanto como no dia anterior. A mínima é de 25°C e a máxima de 31°C.

Na quinta e sexta-feira as chances de chuva são de até 90% e as máximas não sobem tanto. Na quinta-feira, os termômetros variam entre 24°C e 30°C e na sexta a previsão é de 23°C de mínima e somente 29°C de máxima.