Conselheiros participam de palestra com o tema “Conselhos Municipais: Instrumentos de cidadania, democracia e participação social”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os presidentes e integrantes dos 24 Conselhos Municipais ativos de Campo Verde, participaram na manhã desta terça-feira, de uma palestra seguida de um café da manhã, ministrada por Cassyra Vuolo, CEO da Lidere-se Formação e Gestão, de Cuiabá. O tema abordado pela palestrante foi “Conselhos Municipais: instrumentos de cidadania, democracia e participação social”. Na oportunidade, foram entregues os certificados aos presidentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Prodecam), prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, e Vitória Maria dos Santos, do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (Condecon). Ambos assumiram os cargos em 2022.

O evento aconteceu no auditório do Centro Empresarial de Campo Verde e, além do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, participaram também o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, os vereadores Miguel de Paula, Gregório do Mercado Popular e Socorro dos Santos Souza; o secretário de Planejamento Rubens Anunciação Júnior, a secretária de Fazenda, Arlete Fassicolo e o secretário de Gabinete Carlos Roberto Nóbrega.

Conforme destacou Cassyra Vuolo, os Conselhos Municipais são instrumentos de democracia participativa e o elo entre a base e os setores responsáveis por atender as demandas da população. “Para trazer, de forma organizada, um momento de discussão e diálogo com os gestores, as melhores estratégias e formas de superar os problemas e alcançar a melhoria das políticas públicas prestadas aos cidadãos”, ressaltou.

De acordo com Cassyra, os Conselhos, desde que atuantes, diminuem as demandas levadas diretamente ao prefeito e reduzem o desperdício de dinheiro público, além de combater a corrupção e os desvios de recursos. “Porque os Conselhos têm por natureza a fiscalização, ou seja, acompanhar dentro de cada área, o que é feito com os recursos que são repassados naquela respectiva política para os secretários administrarem, para o prefeito administrar”, frisou ela.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, destacou que os Conselhos, quando estruturado e fundamentados, passam a ser grandes aliados da Administração. “São neles que a gente encontra, muitas vezes, alguns encaminhamentos. Muitas vezes a gente acaba referendando algumas ideias, algumas possibilidades, algum direcionamento”, observou.

Por esse motivo, destacou Alexandre, a Administração Municipal tem procurado proporcionar formação, por meio do repasse de informações e palestras como a que foi realizada na manhã de hoje, para que os conselheiros possam desempenhar de maneira cada mais assertiva as suas funções.

“Um conselho bem fundamental sempre traz algo de bom para o município, tanto antes, como durante e depois daquele assunto que está sendo proposto. Por isso que a gente tem valorizado os Conselhos: por saber que eles são um braço estendido da sociedade e representa isso diante da Administração Pública”, ressaltou o prefeito.