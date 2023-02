Com melhorias concluídas, Ginásio de Esportes será entregue à Comunidade nesta terça-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As intervenções deram um novo aspecto ao ginásio, que é um dos maiores de Mato Grosso

Depois de pouco mais de 20 dias em obras e interditado para realização de jogos e treinamentos, o Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini, será reaberto nesta terça-feira com o início da Taça Cidade de Futsal.

A cerimônia, que marcará a entrega da praça esportiva à população, está marcada para as 19 horas e contará com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, do presidente da Câmara, Silvio Eventos, de vereadores, do deputado estadual Beto Dois a Um, e de secretários municipais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, o Ginásio de Esportes ganhou nova pintura da quadra e teve as arquibancadas e o piso pintados. As intervenções deram um novo aspecto ao ginásio, que é um dos maiores do Mato Grosso e que é sede de grandes competições esportivas em nível estadual.