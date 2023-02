Colisão entre motocicleta e veículo de carga gera vítima fatal no centro de Campo Verde

Neste domingo (05), um motociclista identificado como Gustavo Tomazi Costa, de 21 anos, faleceu após ser vítima de um acidente envolvendo uma Honda Biz e um veículo de carga na região central de Campo Verde, Segundo informações, momentos antes do acidente, o condutor da motocicleta teria saído da casa dos avós.

Ao transitar pela Av. Brasília, região central, Gustavo perdeu o controle da direção da sua motocicleta ao passar por um quebra molas nas proximidades do Supermercado Belo Brasil, o que fez com que a vítima colidisse diretamente com um veículo de carga que estava estacionado no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima no local.

Equipes da Polícia Militar e da Politec atenderam a ocorrência; o local foi isolado e houve o trabalho da perícia técnica.

As causas do acidente estão sendo investigadas.