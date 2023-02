Chacina em Sinop – Acusado de matar 7 tem prisão mantida e será transferido para PCE

Do: MidiaNews

Antes de ser transferido, Edgar deve ir para uma cela condizente com a condição de prisão temporária

A Justiça manteve a prisão temporária de Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, envolvido na chacina que matou sete pessoas no feriado de carnaval (21), em Sinop (distante a 500 km de Cuiabá).

Ele foi preso na quinta-feira (23) e passou por audiência de custódia. Em depoimento, respondeu apenas questões chamadas “qualificatórias”, como endereço e ocupação, permanecendo em silêncio sobre os assassinatos.

Na decisão, a juíza Rosangela Zacarkim dos Santos, da 1ª Vara Criminal de Sinop, ainda determinou que o assassino seja transferido para a Penitenciária Central do Estado (PCE), na Capital, por conta da repercussão nacional do caso e para manter a integridade física de Edgar.

“Enquanto se ultimam os preparativos para o recambiamento do autuado, deve o tal ser recolhido à cela condizente com a condição de preso temporário e com a sua segurança resguardada, na Unidade Prisional em que se encontra”, disse ela em trecho da decisão. Atualmente, Edgar está preso na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, o Ferrugem.

A prisão temporária é de 30 dias. Após esse período, a magistrada fará nova análise do caso, com base nos pedidos das autoridades.

A Polícia Civil deve concluir o inquérito e repassar ao Ministério Público Estadual para que ofereça a denúncia.

O crime

A chacina aconteceu na terça de Carnaval. Pela manhã, Edgar e Ezequias haviam perdido R$ 4 mil em apostas de sinuca e, a tarde, retornaram ao local, onde perderam de novo.

Eles então pegaram suas armas, entre elas uma espingarda calibre 12, e começaram a atirar nas vítimas, matando inclusive uma criança. É Edgar quem aparece nas imagens da chacina atirando com a espingarda.

Antes de fugir, eles pegaram parte do dinheiro sobre a mesa de sinuca.

Além da menina de 12 anos, identificada pelas iniciais L.F.A., também morreram Orisberto Pereira Sousa, 38, Adriano Balbinote, 46, Getúlio Rodrigues Frasao Júnior, 36, Josué Ramos Tenório, 48, Maciel Bruno de Andrade Costa, 35, e Elizeu Santos da Silva, 47.

Morte de assassino

Ezequias foi morto por policiais do Bope na tarde desta quarta-feira.

Ele foi encontrado a cerca de 15 km do Centro de Sinop, em direção ao Aeroporto, em uma área de mata, onde houve o confronto com policiais.