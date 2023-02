Cemp entrega prêmios da Campanha Natal Premiado – Entre eles, um carro repassado pelo Município

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Centro Empresarial de Campo Verde (CEMP), formado pela Associação Comercial e pela Câmara de Dirigentes Lojistas, fez na tarde de quinta-feira (23), a entrega dos prêmios aos ganhadores da Campanha Natal Premiado/2022.

A Campanha, que visa estimular as vendas do comércio local durante o final do ano, teve o apoio da Prefeitura Municipal, que repassou ao CEMP um veículo zero quilômetro, sorteado entre os consumidores, que teve ainda outros 10 prêmios.

“[A campanha] Natal Premiado esse ano foi um show”, destacou o presidente da CDL, Lázaro Antônio Benedito de Souza. “Graças a Deus deu um resultado bom. O comércio local ficou muito satisfeito”, completou.

Lázaro destacou o apoio dado pela Prefeitura Municipal e pela Câmara de Vereadores para a realização da campanha. “Com o aporte da Prefeitura, e o apoio da Câmara, a gente conseguiu fazer um Natal cheio de prêmios, bem renovado. Um Natal diferente”, comentou ele.

Lázaro agradeceu o apoio dado pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e pela Câmara de vereadores para a realização do Natal Premiado e adiantou que para 2023, a campanha será tão grandiosa quanto a de 2022. “ O CEMP existe para defender o comércio local e incentivar os consumidores a fazer suas compras nas empresas de Campo Verde”, disse ele.

A entrega dos prêmios aconteceu na sede do CEMP e contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, do vereador Elton Tobiano e da vereadora Boneca. Também marcaram presença o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares e o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega.

De acordo com o secretário Henrique Soares, a entrega dos prêmios é “a coroação” da Campanha Natal Premiado. “É a consolidação de toda uma campanha que foi feita com o objetivo de fortalecer o comércio através do trabalho das entidades que o representa”, destacou.

Henrique ressaltou que a campanha Natal Premiado, que é realizada há 23 anos, já é uma tradição e, além de movimenta o setor comercial, fortalece as relações entre os comerciantes e o público consumidor.

“O que traz todo esse movimento é justamente a Campanha. E dentro da campanha, a entrega dos prêmios”, observou ele. “E nesse momento, a gente está muito feliz de estar participando com todos os ganhadores. De fato, agora eles vão pegar os prêmios e levar para casa”, completou.

Presidente da Associação Comercial, Cláudia Beatriz Zamek Teruel também destacou a importância da realização do Natal Premiado. “É uma campanha que fomenta de forma relevante as vendas do comércio de Campo Verde e agrada a população e os empresários de forma geral”, comentou ela.

Cláudia também destacou o apoio dado pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores, sem o qual, segundo ela, o CEMP teria dificuldades para realizar o Natal Premiado. Ela frisou que o carro zero quilômetro repassado pelo Município, torna a campanha mais atraente para os consumidores. “Esse prêmio garante maior participação da população nas compras realizadas no fim de ano”, enfatizou a presidente da ACICAVE. “Somos gratos a todos que de certa forma nos ajudam e torcem para que alcancemos o máximo de acerto em nossa gestão”, completou.

Veja quem foram os ganhadores dos prêmios da Campanha Natal Premiado, que teve mais de 700 mil cupons distribuídos e a participação de 56 empresas.

Vale compras de R$ 1 mil: José Ricardo Lima (Nova Concórdia Materiais de Construção)

Cervejeira: Davi Neves de Souza (Campo Verde Atacado e Supermercado)

Vale compras de R$ 1 mil: Lorraine Santana (JL Atacado)

Bicicleta: Cristiane Menezes (Futuro Auto Center)

Vale compra de R$ 1 mil: Romário José dos Santos (Campo Verde Atacado e Supermercado)

Bicicleta: Júlio Peruzzolo (Cazapet – Pet Shop)

Vale compra de R$ 1 mil: Jeferson Carvalho de Andrade (Gueno e Cia. Ltda.)

Televisor 60 polegadas: Murilo R. da Silva (JL Atacado)

Televisor 60 polegadas: Gercina Silva Castro (Smart Supermercado)

Telefone Celular: Adelir Bacc (Depósito de Material de Construção Campo Verde)

Veículo 0 KM: João Nilton Campos (Drogaria Ultra Popular)