Carreta carregada com soja tomba na BR-364 em MT

Uma carreta carregada com soja tombou, nesta quarta-feira (1º), no km 254 na BR-364, em Juscimeira, a 164 km de Cuiabá, segundo a concessionária Rota do Oeste. O condutor foi encaminhado ao Hospital de Jaciara, a 142 km da capital. Não há atualização sobre o quadro de saúde dele.