Campo Verde terá estande na Tecnotêxtil 2023, que será realizada em Americana

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Depois de participar em 2022 da Febratex, realizada em Blumenau (SC) e de realizar o 1° Tour “Da Fibra ao Fio”, que aconteceu nos dias 3 e 4 de fevereiro e contou com a presença de empresários da Bahia, do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina, todo o potencial de Campo Verde na cotonicultura e no setor têxtil será mostrado na Tecnotêxtil, evento que será realizado em Americana (SP) entre os dias 7 e 10 de março.

A Tecnotêxtil reúne empresas que atuam na fabricação de tecidos, fios, máquinas, equipamentos, matéria-prima e insumos para a indústria têxtil. Mais de 100 expositores e 250 marcas haviam confirmado presença no evento até o último dia 24.

“Essa é mais uma oportunidade de mostrarmos que aqui no Mato Grosso existe um município em que há grande oferta de matéria-prima, incentivos fiscais e clima para a fabricação de fios e porque não, de tecidos e até de confecção”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

A proposta de divulgar Campo Verde em eventos como a Febratex e a Tecnotêxtil é mostrar que o Município, que já é o maior polo produtor de fios de Mato Gross e do Centro-Oeste, tem todas as condições para receber indústrias que atuam no setor têxtil.

O trabalho de divulgação do potencial têxtil de Campo Verde já surtiu o primeiro resultado. No último sábado, durante a realização do Tour “Da Fibra ao Algodão”, o empresário Alexandre Takatsu Costa, proprietário da Indústria Paranaense de Tubos e Conicais (IPTC), com sede no Paraná, anunciou a compra de uma aérea para a implantação de uma unidade no município. A IPTC produz os tubetes utilizados pelas fiações para enrolar os fios.